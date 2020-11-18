Прожившая в браке 63 года супружеская пара скончалась от COVID-19 в один день

Супружеская пара в Италии, прожившая вместе 63 года, скончалась из-за коронавируса в один день, пишет издание l’Eco di Bergamo.

У них остались шесть внуков. Винченцо и Ольга Молино жили в пригороде Милана. Они познакомилось в 18 лет. По словам родственников, старики 82 и 83 лет болели около десяти дней. Пара попала в больницу 11 ноября в разные палаты. При этом женщина попросила себе пиджак мужа, чтобы чувствовать, что он рядом.

15 ноября они скончались с разницей в час.

Как сообщалось, в COVID-19 объединились особенности, которые раньше встречались у других вирусов, и в этом заключается его самое необычное свойство.

Отмечается, что дизрегуляция иммунной системы происходит и при других инфекциях, например, при Эболе. То же самое и в случае с тромбообразованием, синдромом диссеминированного свертывания крови, характерного для коронавируса, — они встречались при лихорадке Денге, геморрагической лихорадке с почечным синдромом.

