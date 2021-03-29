Против Тихановской в Белоруссии возбудили дело о терроризме
Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что против белорусского оппозиционного политика и экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и участников оппозиционной инициативы BYPOL возбуждено дело о подготовке теракта, передает ТАСС.
По словам генпрокурора, дело возбуждено на основе данных, подготовленных белорусскими МВД и КГБ.
Как поясняет агентство, BYPOL включает в себя оппозиционно настроенных бывших сотрудников правоохранительных органов страны, которые ныне находятся заграницей.
Две недели назад белорусский Следственный комитет предъявил окончательное обвинение блогеру Сергею Тихановскому, мужу Светланы Тихановской, и лидеру незарегистрированного объединения «Народная грамада» Николаю Статкевичу. По версии СК, Тихановский и Статкевич активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков после выборов в республике 9 августа.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 711 / сут.
Умерли
98 033+293 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+7 280 / сут.
- Против Тихановской в Белоруссии возбудили дело о терроризме
- СМИ: Снятый с мели контейнеровоз снова перегородил Суэцкий канал
- Вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрировали в России
- Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
- Кудрин предложил выплачивать социальные пособия не только семьям с детьми
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru