Против Тихановской в Белоруссии возбудили дело о терроризме

Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что против белорусского оппозиционного политика и экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и участников оппозиционной инициативы BYPOL возбуждено дело о подготовке теракта, передает ТАСС.

По словам генпрокурора, дело возбуждено на основе данных, подготовленных белорусскими МВД и КГБ.

Как поясняет агентство, BYPOL включает в себя оппозиционно настроенных бывших сотрудников правоохранительных органов страны, которые ныне находятся заграницей.

Две недели назад белорусский Следственный комитет предъявил окончательное обвинение блогеру Сергею Тихановскому, мужу Светланы Тихановской, и лидеру незарегистрированного объединения «Народная грамада» Николаю Статкевичу. По версии СК, Тихановский и Статкевич активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков после выборов в республике 9 августа.

