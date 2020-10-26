Протестующие против запрета абортов в Польше начали срывать церковные службы
После запрета абортов из-за дефектов плода активисты начали срывать церковные службы в нескольких городах Польши, сообщает BBC News.
Лидеры женских протестов против запрета абортов призвали граждан Польши массово выходить к церквям. Одновременно с этим консервативные группы начали призыв «защищать церкви» от протестующих.
Часть протестующих смогла зайти внутрь Кафедральной базилики Иоанна Крестителя, в костеле на площади Нарутовича в Варшаве.
Kocham mojego męża bo zawsze mnie wspiera i zawsze stoi po stronie kobiet. Dzisiaj zostawiliśmy więc #SłowoNaNiedzielę w kościele św. Jakuba w Toruniu, w którym braliśmy ślub 17 lat temu. #KobietyDecydują pic.twitter.com/aXCqBWMxNe— J. Scheuring-Wielgus (@JoankaSW) October 25, 2020
Наиболее массовой стала акция в городе Катовиц. Там под Собором Короля Христа собрались несколько тысяч людей.
Dopiero dzisiaj mogłem się wybrać na spacer 👣 w #Katowice. Tysiące ludzi 👨👩👧👧👨👩👧👧👨👩👧👧w ten sposób wyraża swą wściekłość 🤬🤬🤬 i sprzeciw wobec tyranii🛃🛃🛃— Wojciech Saługa (@WojciechSaluga) October 25, 2020
Piekło Kobiet‼️ Piekło Polski‼️ #PiekłoKobiet#KobietyWamTegoNieWybaczą #KaczyńskiOdpowie#LudzkieDramaty #WybórNieZakaz pic.twitter.com/cBPT0J4LVf
Местные СМИ сообщали, что полиция применила против протестующих слезоточивый газ и жестко разогнала акцию.
Принятый Конституционным судом Польши 22 октября запрет на аборты из-за дефектов плода обосновывал около 98% всех абортов, которые легально проводили в стране. Таким образом, суд фактически запретил аборты. Протестующие в ответ на запрет прозвали Польшу «первым халифатом Европы».
Последнее время в Польше все больше граждан поддерживают консервативные ценности, продвигаемые действующей партией «Право и справедливость». Ранее десятки небольших городов объявили себя «зонами без ЛГБТ». В ответ представители Евросоюза пообещали лишить их финансирования.
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