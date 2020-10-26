Протестующие против запрета абортов в Польше начали срывать церковные службы

После запрета абортов из-за дефектов плода активисты начали срывать церковные службы в нескольких городах Польши, сообщает BBC News.

Лидеры женских протестов против запрета абортов призвали граждан Польши массово выходить к церквям. Одновременно с этим консервативные группы начали призыв «защищать церкви» от протестующих.

Часть протестующих смогла зайти внутрь Кафедральной базилики Иоанна Крестителя, в костеле на площади Нарутовича в Варшаве.

Наиболее массовой стала акция в городе Катовиц. Там под Собором Короля Христа собрались несколько тысяч людей.

Местные СМИ сообщали, что полиция применила против протестующих слезоточивый газ и жестко разогнала акцию.

Принятый Конституционным судом Польши 22 октября запрет на аборты из-за дефектов плода обосновывал около 98% всех абортов, которые легально проводили в стране. Таким образом, суд фактически запретил аборты. Протестующие в ответ на запрет прозвали Польшу «первым халифатом Европы».

Последнее время в Польше все больше граждан поддерживают консервативные ценности, продвигаемые действующей партией «Право и справедливость». Ранее десятки небольших городов объявили себя «зонами без ЛГБТ». В ответ представители Евросоюза пообещали лишить их финансирования.

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ФОТО: flickr.com
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