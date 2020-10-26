Протестующие против запрета абортов в Польше начали срывать церковные службы

Местные СМИ сообщали, что полиция применила против протестующих слезоточивый газ и жестко разогнала акцию.

Принятый Конституционным судом Польши 22 октября запрет на аборты из-за дефектов плода обосновывал около 98% всех абортов, которые легально проводили в стране. Таким образом, суд фактически запретил аборты. Протестующие в ответ на запрет прозвали Польшу «первым халифатом Европы».

Последнее время в Польше все больше граждан поддерживают консервативные ценности, продвигаемые действующей партией «Право и справедливость». Ранее десятки небольших городов объявили себя «зонами без ЛГБТ». В ответ представители Евросоюза пообещали лишить их финансирования.

