Протестующие окружили две клинические больницы в Алма-Ате

Отмечается, что речь идет о 1-й и 7-й больницах.

По данным комендатуры Алма-Аты, «террористы не пропускают в больницы пациентов, а также врачей и медперсонал, тем самым ставят под угрозу жизни и здоровье мирных граждан».

В ряде городов Казахстана в первые дни января прошли акции протеста против повышения цен на сжиженный газ. В Алма-Ате произошли стычки демонстрантов с силовиками, переросшие в массовые беспорядки. Власти проводят антитеррористическую операцию, местных жителей просят сохранять спокойствие и содействовать правоохранительным органам в восстановлении порядка.

