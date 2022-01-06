Протестующие окружили две клинические больницы в Алма-Ате
Демонстранты окружили две клинические больницы в Алма-Ате, участники акции протеста не пропускают пациентов и персонал, передает телеканал «Хабар-24».
Отмечается, что речь идет о 1-й и 7-й больницах.
По данным комендатуры Алма-Аты, «террористы не пропускают в больницы пациентов, а также врачей и медперсонал, тем самым ставят под угрозу жизни и здоровье мирных граждан».
В ряде городов Казахстана в первые дни января прошли акции протеста против повышения цен на сжиженный газ. В Алма-Ате произошли стычки демонстрантов с силовиками, переросшие в массовые беспорядки. Власти проводят антитеррористическую операцию, местных жителей просят сохранять спокойствие и содействовать правоохранительным органам в восстановлении порядка.
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