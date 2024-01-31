Протестующие фермеры попытались захватить продуктовый рынок под Парижем

Продуктовый рынок Ранжис под Парижем подвергся нападению со стороны протестующих французских фермеров, передает телеканал BFMTV.

Во Франции протестующие фермеры заблокировали дороги вокруг Парижа

Группа протестующих пыталась проникнуть в один из павильонов, снабжающий продовольствием столичный регион. На кадрах видно, как ворвавшиеся фермеры начали погром внутри здания.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 79 человек. Их доставили в полицейские участки.

Ранее протестующие фермеры подожгли склад супермаркета LidI и устроили пожар у склада магазина Auchan, сообщает ОТР.

Фермеры выражают недовольство мерами правительства в регулировании аграрного сектора. Протестующие перекрыли подъезд к переправе через пролив Ла-Манш, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПротестыФермерыПарижФранция

Горячие новости

Все новости

партнеры