Протестующие фермеры попытались захватить продуктовый рынок под Парижем
Продуктовый рынок Ранжис под Парижем подвергся нападению со стороны протестующих французских фермеров, передает телеканал BFMTV.
Группа протестующих пыталась проникнуть в один из павильонов, снабжающий продовольствием столичный регион. На кадрах видно, как ворвавшиеся фермеры начали погром внутри здания.
Сотрудники правоохранительных органов задержали 79 человек. Их доставили в полицейские участки.
Ранее протестующие фермеры подожгли склад супермаркета LidI и устроили пожар у склада магазина Auchan, сообщает ОТР.
Фермеры выражают недовольство мерами правительства в регулировании аграрного сектора. Протестующие перекрыли подъезд к переправе через пролив Ла-Манш, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин призвал крупные банки начинать работать в новых регионах
- СМИ: В Лондоне за нарушение санкций задержали экс-губернатор Севастополя
- В Шебекино включили сирену ракетной опасности
- Театр Сатиры в Москве после пожара отменил спектакли до 4 февраля
- Тимошенко поддержала главкома Залужного и выступила против его отставки
- Школы Белгорода вернутся к очному обучению с 19 февраля
- Сенатор Грэм заявил Цукербергу, что его руки в крови
- Протестующие фермеры попытались захватить продуктовый рынок под Парижем
- Bloomberg: акции китайских компаний упали до минимума за пять лет
- Суд ООН отклонил большинство обвинений Украины в адрес России по Донбассу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru