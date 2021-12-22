Прокуратура Нидерландов требует пожизненного заключения для фигурантов дела МН17
Представитель прокуратуры на судебном процесс в Нидерландах по делу о крушении рейса МН17 под Донецком потребовала приговорить к пожизненным срокам заключения всех четверых обвиняемых - россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и гражданина Украины Леонида Харченко.
Ранее сторона обвинения заявила, что, согласно голландскому законодательству подсудимые совершили тяжкие преступления с серьезными последствиями. Прокуроры оглашали доказательства в течение трёх дней.
В процессе принимают участие адвокаты только одного из четырёх обвиняемых – Олега Пулатова. Они подчеркнули, что их клиент считает себя невиновным, поэтому защита будет просить суд вынести оправдательный приговор.
Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Нидерландов в Малайзию, потерпел крушение под Донецком 17 июля 2014 года, погибли 298 человек. Катастрофу расследовала объединенная следственная группа под руководством Нидерландов.
Она пришла к выводу, что авиалайнер сбили ракетой зенитного комплекса «Бук», который принадлежит российской 53 зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной под курском. Четверо обвиняемых, согласно этой версии, причастны к переброске ракетной установки на восток Украины.
Москва неоднократно выражала недоверие к результатам работы ССГ. Российские официальные лица указывали на безосновательность аргументов обвинения и, одновременно, на нежелание использовать выводы РФ во время расследования.
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