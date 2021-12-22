Прокуратура Нидерландов требует арестовать обвиняемых по делу MH17
Прокуратура Нидерландов потребовала от суда выдать ордер на арест всех четверых обвиняемых по делу о катастрофе малайзийского Boieng-777 (рейс MH17) под Донецком летом 2014 года. Ходатайство озвучено на слушаниях в Амстердаме, в судебном комплексе «Схипхол».
При этом обвинение против подсудимых основано на показаниях анонимных свидетелей и материалах из социальных сетей. Сторона обвинения также попросила приговорить всех четверых к пожизненному сроку лишения свободы.
По делу проходят трое россиян - Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Прокурор выразил сомнение, что они смогут отбыть наказание, так как Россия не выдаёт своих граждан. О местонахождении Харченко неизвестно.
Boeing, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. Катастрофу расследовала объединенная следственная группа под руководством Нидерландов. Она решила, что самолет был сбит ракетой зенитного комплекса «Бук», который принадлежит российским вооруженным силам.
Четверо обвиняемых, согласно этой версии, причастны к переброске ракетной установки на восток Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что следственная группа полагается на непроверенные источники, при этом игнорирует неопровержимые доказательства, предоставленные Москвой. В министерстве обороны РФ также заявляли, что следствие делает выводы о перемещении установки «Бук» на основании отредактированных на компьютере изображений из соцсетей.
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