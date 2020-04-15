Принц Гарри и Меган Маркл прикупили особянк в Малибу

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл выкупили особняк у актера и режиссера Мэла Гибсона. Дом находится в Малибу на берегу Тихого океана в штате Калифорния.

Местная компания, которая занимается продажей недвижимости, опровергла факт приобретения особянка, равно как и источник, близкий к супругам.

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Однако информатор таблоида The Sun утверждает, что дом все же был продан Меган и Маркл. При этом сумма сделки оценивается в 12 миллионов фунтов стерлингов.

Примечательно, что до Мэла Гибсона домом владела другая голливудская звезда — актер Дэвид Духовны. Площадь дома составляет 600 квадратных метров, в нем оборудовано пять спален и два бассейна, сообщают «Дни.ру».

Напомним, ранее принц Гарри и его жена отказались от королевских привилегий. По некоторым данным, Маркл не сумела ужиться с другими членами семьи, в первую очередь — с супругой принца Уильяма Кейт Миддлтон.

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ФОТО: POOL New/Reuters
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