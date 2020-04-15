Принц Гарри и Меган Маркл прикупили особянк в Малибу

Однако информатор таблоида The Sun утверждает, что дом все же был продан Меган и Маркл. При этом сумма сделки оценивается в 12 миллионов фунтов стерлингов.



Примечательно, что до Мэла Гибсона домом владела другая голливудская звезда — актер Дэвид Духовны. Площадь дома составляет 600 квадратных метров, в нем оборудовано пять спален и два бассейна, сообщают «Дни.ру».



Напомним, ранее принц Гарри и его жена отказались от королевских привилегий. По некоторым данным, Маркл не сумела ужиться с другими членами семьи, в первую очередь — с супругой принца Уильяма Кейт Миддлтон.

