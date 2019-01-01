Принц Чарльз встретится с Дональдом Трампом
Британский принц Чарльз согласился встретиться с президентом США в ходе его грядущего визита в Великобританию в июне, передает «Интерфакс».
Планируется, что Дональд Трамп и принц встретятся в Кларенс-хаус Наиболее вероятной датой встречи считается 3 июня.
Возможно, речь на встрече пойдет о вопросах окружающей среды.
Трамп уже встречался с принцем Чарльзом в 2005 году во время тура принца в США.
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