Принц Чарльз встретится с Дональдом Трампом

Британский принц Чарльз согласился встретиться с президентом США в ходе его грядущего визита в Великобританию в июне, передает «Интерфакс».

Планируется, что Дональд Трамп и принц встретятся в Кларенс-хаус Наиболее вероятной датой встречи считается 3 июня.