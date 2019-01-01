В мире

Принц Чарльз встретится с Дональдом Трампом

20 мая22:56

Британский принц Чарльз согласился встретиться с президентом США в ходе его грядущего визита в Великобританию в июне, передает «Интерфакс».

Планируется, что Дональд Трамп и принц встретятся в Кларенс-хаус Наиболее вероятной датой встречи считается 3 июня.

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Возможно, речь на встрече пойдет о вопросах окружающей среды.

Трамп уже встречался с принцем Чарльзом в 2005 году во время тура принца в США.

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ТЕГИ:Дональд Трамп

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