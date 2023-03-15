Приднестровье не выдаст Молдавии подозреваемых в подготовке теракта

Он отметил, что расследование будет проходить по законам республики, а также на ее территории. Кроме того, у следователей, отметил Игнатьев, есть вопросы, как через территорию Молдавии могла быть доставлена взрывчатка.

Ранее Молдавия обратилась к властям Приднестровья передать Кишиневу подозреваемых в подготовке теракта против делегации ОБСЕ и теракта в Тирасполе.



