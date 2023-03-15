Приднестровье не выдаст Молдавии подозреваемых в подготовке теракта

Приднестровье отказало Молдавии в выдаче задержанных по делу о подготовке терактов против делегации ОБСЕ и первых лиц непризнанной республики в Тирасполе, заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев. Его слова приводит РИА Новости.

Уличённые в подготовке теракта в Приднестровье хотели напасть и на делегацию ОБСЕ

Он отметил, что расследование будет проходить по законам республики, а также на ее территории. Кроме того, у следователей, отметил Игнатьев, есть вопросы, как через территорию Молдавии могла быть доставлена взрывчатка.

Ранее Молдавия обратилась к властям Приднестровья передать Кишиневу подозреваемых в подготовке теракта против делегации ОБСЕ и теракта в Тирасполе.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь
ТЕГИ:ПриднестровьеМолдавия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры