Приднестровье не выдаст Молдавии подозреваемых в подготовке теракта
Приднестровье отказало Молдавии в выдаче задержанных по делу о подготовке терактов против делегации ОБСЕ и первых лиц непризнанной республики в Тирасполе, заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев. Его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что расследование будет проходить по законам республики, а также на ее территории. Кроме того, у следователей, отметил Игнатьев, есть вопросы, как через территорию Молдавии могла быть доставлена взрывчатка.
Ранее Молдавия обратилась к властям Приднестровья передать Кишиневу подозреваемых в подготовке теракта против делегации ОБСЕ и теракта в Тирасполе.
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