При взрыве в ресторане во французском Гренобле пострадали 12 человек

Взрыв произошел в баре-ресторане Aksehir в Гренобле во Франции, пострадали 12 человек. Об этом сообщает радиостанция Ici, ссылаясь на пожарных.

«Вечером среды в баре-ресторане Олимпийской деревни, неблагополучной местности на юге Гренобля в департаменте Изер, произошел взрыв», — отмечает СМИ.

Ранения получили 12 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, один — в критическом. Здание было серьезно повреждено в результате ЧП, в частности, в ресторане разбиты окна.

По предварительным данным, инцидент носит криминальный характер, предположительно, взрыв прогремел из-за детонации гранаты.

Ранее в Москве в жилом многоэтажном доме взорвался газовый баллон, пострадал один человек, напоминает Ura.ru.

