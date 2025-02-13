При взрыве в ресторане во французском Гренобле пострадали 12 человек
Взрыв произошел в баре-ресторане Aksehir в Гренобле во Франции, пострадали 12 человек. Об этом сообщает радиостанция Ici, ссылаясь на пожарных.
«Вечером среды в баре-ресторане Олимпийской деревни, неблагополучной местности на юге Гренобля в департаменте Изер, произошел взрыв», — отмечает СМИ.
Ранения получили 12 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, один — в критическом. Здание было серьезно повреждено в результате ЧП, в частности, в ресторане разбиты окна.
По предварительным данным, инцидент носит криминальный характер, предположительно, взрыв прогремел из-за детонации гранаты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru