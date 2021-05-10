При стрельбе в американском Колорадо-Спрингс погибли шесть человек
Шесть человек погибли при стрельбе во время вечеринки в американском городе Колорадо-Спрингс, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию.
Стрельба произошла в ночь на 9 мая на стоянке для домов на колесах. Известно, что члены семьи, друзья и дети праздновали день рождения. Огонь открыл молодой человек одной из присутствовавших девушек. Среди погибших - именинник и девушка стрелка.
Правоохранительные органы устанавливают мотивы стрелявшего.
Днем ранее в Нью-Йорке неизвестный злоумышленник ранил женщину и ребенка. Инцидент произошел в самом центре города, на площади Таймс-сквер. Раненых госпитализировали.
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