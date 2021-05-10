При стрельбе в американском Колорадо-Спрингс погибли шесть человек

Стрельба произошла в ночь на 9 мая на стоянке для домов на колесах. Известно, что члены семьи, друзья и дети праздновали день рождения. Огонь открыл молодой человек одной из присутствовавших девушек. Среди погибших - именинник и девушка стрелка.

Правоохранительные органы устанавливают мотивы стрелявшего.

Днем ранее в Нью-Йорке неизвестный злоумышленник ранил женщину и ребенка. Инцидент произошел в самом центре города, на площади Таймс-сквер. Раненых госпитализировали.

