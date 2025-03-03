При нападении с ножом в Хайфе пострадали пять человек

Неизвестный напал с ножом на людей в израильском городе Хайфа, пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе скорой помощи Израиля.

По данным ведомства, инцидент произошел на автовокзале.

«В 09.53 (10.53 мск) на горячую линию 101 MDA в районе Кармель поступило сообщение о нескольких пострадавших в результате ножевого нападения... Врачи MDA оказывают медицинскую помощь пяти пострадавшим», - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, один из пострадавших находится в критическом состоянии, трое - в тяжелом, еще один - средней степени тяжести.

Ранее в Тель-Авиве на двух парковках одновременно взорвались два пустых автобуса, полиция допускала, что речь может идти о теракте, напоминает 360.ru.

