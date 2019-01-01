Президентские выборы в Казахстане признали демократичными
Президентские выборы в Казахстане прошли в соответствии с законом, заявил глава миссии наблюдателей ШОС, генеральный секретарь организации Владимир Норов.
По его словам, миссия не отметила каких-либо нарушений и признаёт прошедшие внеочередные выборы «прозрачными, достоверными и демократичными», пишет Life.ru.
Напомним, что голосование прошло в воскресенье, 9 июня. По данным экзитполов, представленных институтом «Общественное мнение», Касым-Жомарт Токаев лидирует на выборах президента Казахстана – за него отдали свои голоса около 70 процентов избирателей, пишет RT. Оппозиционный кандидат Амиржан КосАнов набирает порядка 15 процентов голосов.
Как отмечает РИА ФАН, бывший председатель верхней палаты парламента Токаев возглавляет Казахстан с марта 2019 года, когда бессменный лидер страны Нурсултан Назарбаев сложил свои полномочия.
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