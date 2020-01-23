Президент Польши оскорбил узников концлагерей своим отказом приехать в Иерусалим из-за Путина
Выживший узник Минского гетто 87-Летний Феликс Сорин рассказал НСН об отношении к конфликту президентов Путина и Дуды.
Пережившие холокост узники нацистских концлагерей оскорблены отказом президента Польши Анджея Дуды участвовать в форуме памяти Холокоста, который сегодня проходит в Иерусалиме, и в котором принимают участие почти 50 лидеров разных стран мира.
«Мы сожалеем по поводу беспочвенных и несостоятельных нападок на Всемирный форум памяти Холокоста, поскольку они лишь отвлекают внимание от сохранения памяти о Холокосте и от борьбы с антисемитизмом», - сделала заявление пресс-служба Форума после того, как в ведущих польских СМИ появились публикации, в которых главного организатора Форума, главу Европейского Еврейского Конгресса (ЕЕК) Вячеслава Кантора назвали «козырным тузом в колоде Путина», благодаря которому российский президент якобы активно продвигает «российскую версию» Второй Мировой войны, в которой роль СССР исключительно позитивна.
Однако политико-исторические баталии Польши и России задели не только организаторов Форума, но и немногих оставшихся в живых узников нацистских лагерей смерти, которые не из современных трактовок истории, а на собственном опыте знают, кто на самом деле спас их от смерти.
«Каждая страна пытается показать свою положительную роль в истории и Польша, видимо, тоже. Но я не вижу в этом «историческом конфликте» ни одной положительной стороны», - заявил в интервью НСН 87-летний Феликс Сорин, в прошлом малолетний узник Минского гетто, чудом переживший оккупацию и лагеря. Война застала 9-летнего Феликса Сорина в Западной Белоруссии, именно в той ее части, которая до начала Второй мировой войны принадлежала Польше, и которую занял Советский Союз после поражения Польши в войне с Германией.
«Я бы хотел сказать президенту Польши, что он поступил неправильно, отказавшись сюда приезжать. Тем, что он сюда не приехал, в отличие от других лидеров государств, он этим оскорбил оставшихся в живых… Я лично воспринял это как серьезное оскорбление… Ему бы покаяться за своих людей времён войны и до войны, а Польша этого так и не сделала», - сожалеет Феликс Сорин.
Бывший узник концлагеря также выразил поддержку российскому лидеру.
«Я поддерживаю позицию Путина, - категорично заявил НСН Феликс Сорин, - он правильно ставит на место президента Польши: ты знаешь, как было на самом деле, а ведёшь себя не так как надо бы в этой ситуации».
При этом, бывший малолетний узник Минского гетто не понимает, почему в Европе принялись пересматривать историю:
«Почему именно сейчас это началось, почему снова растёт антисемитизм, я не знаю. Мне кажется, это не просто антироссийская политика, тут более глубокие процессы… Обвинения Польши в адрес Кантора [главы ЕЕК и организатора Форума] – смешны. Это не так! Этот человек годами ведёт свою работу по сохранению памяти и сегодняшние дрязги между Польшей и Россией к нему не имеют никакого отношения», - убеждён Феликс Сорин.
«Живому слову живых ещё людей надо верить! Нас мало осталось, но мы помним, благодаря кому мы выжили. Нас спасла Красная армия и мы это помним. Это очень важно!», - заявил НСН малолетний узник Минского гетто.
Ранее на форум отказался приехать президент Польши Анджей Дуда. Официальная причина – отказ организаторов предоставить польскому лидеру в отличие от Владимира Путина слово с трибуны. «Не вижу причин, чтобы не мог бы выступить и президент Польши. Это нарушает интересы Польши», - заявил тогда Дуда, напомнив, что в Холокосте погибли 3 млн польских евреев.
Фонд «Всемирный форум памяти Холокоста», основанный в 2005 году Вячеславом Кантором, – это международная организация, призванная сохранять память о Холокосте и бороться с антисемитизмом. Предыдущие мероприятия Форума состоялись в мемориалах Освенцим, Терезин и в урочище Бабий Яр.
Сергей Горбачев,
Иерусалим - Москва
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