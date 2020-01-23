Президент Польши оскорбил узников концлагерей своим отказом приехать в Иерусалим из-за Путина

«Я бы хотел сказать президенту Польши, что он поступил неправильно, отказавшись сюда приезжать. Тем, что он сюда не приехал, в отличие от других лидеров государств, он этим оскорбил оставшихся в живых… Я лично воспринял это как серьезное оскорбление… Ему бы покаяться за своих людей времён войны и до войны, а Польша этого так и не сделала», - сожалеет Феликс Сорин.

Бывший узник концлагеря также выразил поддержку российскому лидеру.

«Я поддерживаю позицию Путина, - категорично заявил НСН Феликс Сорин, - он правильно ставит на место президента Польши: ты знаешь, как было на самом деле, а ведёшь себя не так как надо бы в этой ситуации».

При этом, бывший малолетний узник Минского гетто не понимает, почему в Европе принялись пересматривать историю:

«Почему именно сейчас это началось, почему снова растёт антисемитизм, я не знаю. Мне кажется, это не просто антироссийская политика, тут более глубокие процессы… Обвинения Польши в адрес Кантора [главы ЕЕК и организатора Форума] – смешны. Это не так! Этот человек годами ведёт свою работу по сохранению памяти и сегодняшние дрязги между Польшей и Россией к нему не имеют никакого отношения», - убеждён Феликс Сорин.

«Живому слову живых ещё людей надо верить! Нас мало осталось, но мы помним, благодаря кому мы выжили. Нас спасла Красная армия и мы это помним. Это очень важно!», - заявил НСН малолетний узник Минского гетто.

Ранее на форум отказался приехать президент Польши Анджей Дуда. Официальная причина – отказ организаторов предоставить польскому лидеру в отличие от Владимира Путина слово с трибуны. «Не вижу причин, чтобы не мог бы выступить и президент Польши. Это нарушает интересы Польши», - заявил тогда Дуда, напомнив, что в Холокосте погибли 3 млн польских евреев.

Фонд «Всемирный форум памяти Холокоста», основанный в 2005 году Вячеславом Кантором, – это международная организация, призванная сохранять память о Холокосте и бороться с антисемитизмом. Предыдущие мероприятия Форума состоялись в мемориалах Освенцим, Терезин и в урочище Бабий Яр.



Сергей Горбачев,

Иерусалим - Москва



