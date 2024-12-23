Президент Панамы ответил на желание Трампа вернуть канал США

По его словам, суверенитет страны не подлежит обсуждению. Так президент прокомментировал заявления победившего на выборах президента США Дональда Трампа о намерении вернуть канал в собственность Вашингтона из-за высоких тарифов на проход через него.

Мулино указал, что тарифы создаются с учетом рыночных условий, международной конкуренции, эксплуатационных расходов, а также потребностей в техническом обслуживании и модернизации водного пути.

По словам Трампа, более 70% всего транзита через канал идет либо в американские порты, либо из них, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

