Кишинёв не наблюдает увеличения числа военнослужащих Российской Федерации в Приднестровье. Об этом сообщила президент Молдавии Майя Санду. Таким образом, она опровергла утверждения Генерального штаба вооружённых си Украины о том, что армия РФ якобы перебрасывает дополнительные силы в Приднестровье для организации наступления.

Как подчеркнула Санду, численность миротворческих подразделений в регионе не выросла, контроль за этим точный, поскольку все они пересекают границу Молдавии. Президент также сообщила, что Кишинёв предупредил военнослужащих РФ о незаконности размещения символов «Z» и «V», которые применяют вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине.

При этом Майя Санду подчеркнула, что Молдавия не собирается вмешиваться в события в соседнем государстве, а также не присоединится к антироссийским санкциям. Президент объяснила это тем, что Конституция определяет нейтральный статус республики.

