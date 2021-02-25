Президент Карабаха заявил о готовности выступить посредником в преодолении кризиса в Армении

По словам Арутюняна, внутриполитическая ситуация в стране вызывает сильную обеспокоенность, он призвал стороны «проявить хладнокровие и здравомыслие». Он отметил, что крови пролито и там не мало и настало время «смягчить кризис».

Ранее сегодня после заявления Генштаба ВС Армении с требованием отставки премьер-министра, Пашинян объявил о попытке военного переворота, уволил главу Генштаба, а также анонсировал телеобращение к нации.

Экс-депутат Госдумы РФ, бывший член Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, полковник запаса РФ Семен Багдасаров в беседе с Ura.ru высказал мнение, что Россия должна поддержать в этой ситуации армянскую оппозицию.

