Президент Грузии не подписала закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписывать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщили в администрации главы республики.

«Президент не подписала закон. В то же самое время она не накладывала вето на закон», — отмечается в сообщении.

Зурабишвили вернула документ парламенту, законодательство Грузии допускает такую процедуру.

Ранее президент Грузии назначила дату парламентских выборов в стране, они пройдут 26 октября, напоминает РЕН ТВ.

