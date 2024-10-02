Президент Грузии не подписала закон о запрете пропаганды ЛГБТ
2 октября 202410:13
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписывать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщили в администрации главы республики.
«Президент не подписала закон. В то же самое время она не накладывала вето на закон», — отмечается в сообщении.
Зурабишвили вернула документ парламенту, законодательство Грузии допускает такую процедуру.
Ранее президент Грузии назначила дату парламентских выборов в стране, они пройдут 26 октября, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru