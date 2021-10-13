Президент еврейского конгресса призвал мировых лидеров бороться с антисемитизмом молодежи

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор на пленарном заседании Международного форума в Мальмё, посвящённого памяти о Холокосте, призвал мировых лидеров объединить усилия в борьбе с антисемитизмом, экстремизмом и теориями заговора в молодежной среде.



Мероприятие было приурочено к 75 годам со дня освобождения концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау), однако было отложено на год из-за пандемии COVID-19.

Кантор отметил, что в период пандемии молодые люди были закрыты в своих домах, поэтому стали больше подвержены «дезинформации, экстремизму и антисемитизму в сети». По мнению главы ЕЕК, молодое поколение очень слабо осведомлено о трагедии Холокоста.

По мнению Кантора, стратегии предотвращения экстремизма среди молодежи нередко оказываются безрезультатными, поскольку к этой проблеме необходим комплексный подход, в котором будут совмещены «прочная экономическая основа» и «сила социального влияния и просвещения».

Кантор предложил подключить к борьбе с антисемитизмом «инфлюенсеров, лидеров мнений в онлайн-среде». Он пояснил, что социальные сети могут стать самым эффективным инструментом в борьбе с экстремизмом.

Форум посетили политики, ученые, эксперты и общественные деятели из почти 50 стран. Организатором форума выступил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, в нем приняли участие президент Израиля Ицхак Герцог, президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер-министр Ирландии Михол Мартин, генсек ООН Антониу Гутерриш, председатель Европейского совета Шарль Мишель, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Российскую делегацию возглавил зампред Совфеда Константин Косачёв.

