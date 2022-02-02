Президент ЕЕК назвал Amnesty International экстремистами

По его словам, Amnesty International – это политические экстремисты, которые маскируются под защитников прав человека. Кантор отметил, что пристальное внимание организации к Израилю должно развеять всевозможные заблуждения об объективности и надежности данной организации.

Президент ЕЕК подчеркнул, что организация «пользуется своим добрым именем» для того, чтобы начать атаку против Израиля. Кантор также призвал другие отделения организации дистанцироваться от клеветы, чтобы не привести к росту антисемитских настроений в Европе.

