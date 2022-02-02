Президент ЕЕК назвал Amnesty International экстремистами

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор назвал сотрудников британского отделения организации Amnesty International экстремистами, так как в своем докладе они использовали слово «апартеид» по отношению к Израилю.

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По его словам, Amnesty International – это политические экстремисты, которые маскируются под защитников прав человека. Кантор отметил, что пристальное внимание организации к Израилю должно развеять всевозможные заблуждения об объективности и надежности данной организации.

Президент ЕЕК подчеркнул, что организация «пользуется своим добрым именем» для того, чтобы начать атаку против Израиля. Кантор также призвал другие отделения организации дистанцироваться от клеветы, чтобы не привести к росту антисемитских настроений в Европе.

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ФОТО: ЕЕК
ТЕГИ:Вячеслав КанторКритикаЕвреиИзраиль
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