Президент Чехии попал в больницу после аварии на мотоцикле
24 мая 202407:58
Президент Чехии Петр Павел госпитализирован с травмой после катания на мотоцикле. Об этом сообщил офис политика в соцсети Х.
Известно, что 62-летнего президента доставили в Центральный военный госпиталь в Праге, пишет Ura.ru.
«Травмы несерьезные, но потребуют непродолжительного наблюдения в больнице», — отметили в канцелярии Павела.
Как сообщил пресс-секретарь чешского лидера Вит Коларж, лечение, вероятно, займет три дня. Намеченную на четверг, 30 мая, встречу с министрами иностранных дел стран НАТО в Праге переносить не планируют.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru