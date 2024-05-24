Президент Чехии попал в больницу после аварии на мотоцикле

Президент Чехии Петр Павел госпитализирован с травмой после катания на мотоцикле. Об этом сообщил офис политика в соцсети Х.

Известно, что 62-летнего президента доставили в Центральный военный госпиталь в Праге, пишет Ura.ru.

«Травмы несерьезные, но потребуют непродолжительного наблюдения в больнице», — отметили в канцелярии Павела.

Как сообщил пресс-секретарь чешского лидера Вит Коларж, лечение, вероятно, займет три дня. Намеченную на четверг, 30 мая, встречу с министрами иностранных дел стран НАТО в Праге переносить не планируют.

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ФОТО: AP / ТАСС
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