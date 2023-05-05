Президент Чехии подарил Зеленскому пистолет CZ 75

Президент Чехии Петр Павел в своих соцсетях заявил, что подарил президенту Украины Владимиру Зеленскому пистолет.

Президент Чехии Павел предложил Украине помощь в производстве и ремонте вооружений

По его словам, подарок он сделал «в знак уважения к героизму».

«Я вручил Владимиру Зеленскому легендарный CZ 75, серийный номер 22», — уточнил чешский лидер.

Ранее Петр Павел заявил, что главной проблемой армии Украины является нехватка снарядов, из-за чего западные танки становятся складским товаром, сообщает RT.


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ФОТО: соцсети
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