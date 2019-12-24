Президент Бразилии госпитализирован после падения в ванной
Президент Бразилии Жаир Болсонару срочно госпитализирован после неудачного падения в ванной комнате своей резиденции во Дворце Алворада». Как сообщают бразильские СМИ, компьютерная томография черепа главы государства не показала опасных изменений.
Несмотря на благоприятный результат обследования Болсонару останется на больничной койке до конца дня, передает «Свободная пресса». Возможно, понадобится дополнительная диагностика, поскольку степень угрозы здоровью президента пока ясна не до конца.
На днях Жаир Болсонару выступил с заявлением, что у него, возможно, онкологическое заболевание, предположительно - рак кожи, отмечает RT.
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