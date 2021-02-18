Президент Алжира распустил нижнюю палату парламента
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о роспуске Национального народного собрания (орган, выполняющий функции нижней палаты парламента). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал TSA.
Кроме того, в обращении к нации президент анонсировал досрочные выборы в парламент. Теббун также рассказал о решении помиловать узников совести.
Агентство отмечает, что президент пообещал согражданам произвести перестановки в правительстве. Все эти перемены, по словам лидера Алжира, будут произведены в течение ближайших двух суток.
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