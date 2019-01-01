Президент Абхазии допустил перенос выборов

Президент Рауль Хаджимба допускает перенос выборов главы государства с 21 июля на 25 августа, заявил министр обороны республики Мираб Кишмария участникам акции оппозиции в Сухуме, передает ТАСС.

В апреле Народное собрание Абхазии назначило проведение очередных выборов президента республики на 21 июля. Президент избирается сроком на пять лет. Действующий глава Абхазии Рауль Хаджимба был избран в августе 2014 года.

Оппозиция выступила против выборов в июле.

