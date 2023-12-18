Пресс-конференция президента Украины Зеленского состоится 19 декабря

В сообщении говорится, информацию о времени и месте проведения мероприятия аккредитованные журналисты получат в письме с подтверждением аккредитации.

Ранее большую пресс-конференцию, совмещённую с «Прямой линией» провёл президент России Владимир Путин. Мероприятие длилось более четырёх часов, российский лидер ответил на 67 вопросов.

Политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова заявила, что «Итоги года с Владимиром Путиным» дали россиянам уверенность в том, что курс России самый правильный, пишут «Известия».

