Пресс-конференция президента Украины Зеленского состоится 19 декабря
Итоговая пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского состоится 19 декабря. Об этом сообщает офис украинского лидера.
В сообщении говорится, информацию о времени и месте проведения мероприятия аккредитованные журналисты получат в письме с подтверждением аккредитации.
Ранее большую пресс-конференцию, совмещённую с «Прямой линией» провёл президент России Владимир Путин. Мероприятие длилось более четырёх часов, российский лидер ответил на 67 вопросов.
Политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова заявила, что «Итоги года с Владимиром Путиным» дали россиянам уверенность в том, что курс России самый правильный, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru