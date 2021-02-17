Новый премьер-министр Италии Марио Драги высказался за укрепление диалога с Россией, передает ТАСС.

Как сказал глава кабмина на заседании итальянского сената, Италия намерена укреплять механизмы диалога с Россией и отметил свою озабоченность ущемлением прав человека в ней.

В конце января в Италии произошел политический кризис в связи с выходом из правящей коалиции партии «Живая Италия». Из-за этого коалиция потеряла абсолютное большинство в сенате. Премьер–министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку 26 января.

Сформировать новое правительство Италии президент страны Серджо Маттарелла поручил экс-главе Центробанка Италии и экс-президенту Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, что он и сделал к концу прошлой недели.

