В Бахрейне скончался премьер-рекордсмен
Ушёл из жизни премьер-министр Бахрейна Халифа бен Сальман Аль Халифа, передает Bahrain News Agency. Он занимал должность в течение 50 лет - больше, чем кто-либо в мире.
84-политик является дядей короля Бахрейна. Он вступил в свою должность в возрасте 34 лет в 1970 году и стал одним из наиболее влиятельных членов королевской семьи.
В связи со случившимся в Бахрейне объявлен недельный траур. Государственные флаги будут приспущены, а работа ведомств и министерств приостановлена.
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Шиитские общины страны назвали Аль Халифу своим врагом из-за принимаемых им решений по урезанию прав.
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