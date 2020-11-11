В Бахрейне скончался премьер-рекордсмен

Ушёл из жизни премьер-министр Бахрейна Халифа бен Сальман Аль Халифа, передает Bahrain News Agency. Он занимал должность в течение 50 лет - больше, чем кто-либо в мире.

84-политик является дядей короля Бахрейна. Он вступил в свою должность в возрасте 34 лет в 1970 году и стал одним из наиболее влиятельных членов королевской семьи.

В связи со случившимся в Бахрейне объявлен недельный траур. Государственные флаги будут приспущены, а работа ведомств и министерств приостановлена.

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Шиитские общины страны назвали Аль Халифу своим врагом из-за принимаемых им решений по урезанию прав.

