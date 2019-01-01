Премьер Малайзии заявил о политизированности расследования катастрофы MH17
Расследование крушения в Донбассе малайзийского Boeing, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, излишне политизировано. Как отмечает издание Malay Mail, об этом заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. По его словам, в докладе Нидерландов о причинах авиакатастрофы ответственность за запуск ракеты, сбившей воздушное судно, возлагается на Россию безосновательно.
Премьер-министр подчеркнул, что Малайзия выступает за объективное расследование причин трагедии и настаивает на участии в изучении чёрных ящиков сбитого самолёта, пишет RT.
Как напоминает Ura.ru, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что нежелание голландских властей обнародовать переписку о крушении малазийского Boeing над Донбассом свидетельствует о стремлении скрыть информацию о трагедии. По её словам, это делается для того, чтобы переложить вину на Россию.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.
Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН рассказал, что причастность Украины к сбитому Boeing давно доказана.
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