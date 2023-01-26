Премьер Камбоджи заявил, что не будет оказывать военную помощь Украине
Камбоджа готова организовать обучение разминированию для саперов России, при этом страна не будет оказывать военную помощь Киеву. Об этом заявил премьер-министр Камбоджи Хун Сен, слова которого приводит газета Khmer Times.
Он напомнил, что Камбоджа уже проводила такое обучение по разминированию для колумбийских офицеров. При этом Хун Сен подчеркнул, что страна не имеет возможности оказывать Украине военную поддержку.
Ранее газета «Иомиури» со ссылкой на правительственные источники сообщила, что правительство Японии и Камбоджи, имеющей большой опыт в разминировании, начнут тренировки украинских саперов в Камбодже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Согласно данным японских специалистов, полное разминирование на Украине может занять около 10 лет.
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