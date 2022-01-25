Киев потребовал извинений от Хорватии за антиукраинские высказывания
Украина потребовала от Хорватии извинений за высказывания президента страны о членстве Украины в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.
Накануне президент Хорватии Зоран Миланович заявил о неуместности помощи Украине в условиях напряженной ситуации на границе с РФ. Кроме того, хорватский лидер заявил, что Украину не следует принимать в НАТО, так как она является одной из самых коррумпированных стран мира.
В МИД Украины заявили, что позиция Киева была доведена до сведения посла Хорватии на Украине Аницы Джамич.
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