Киев потребовал извинений от Хорватии за антиукраинские высказывания

Украина потребовала от Хорватии извинений за высказывания президента страны о членстве Украины в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне президент Хорватии Зоран Миланович заявил о неуместности помощи Украине в условиях напряженной ситуации на границе с РФ. Кроме того, хорватский лидер заявил, что Украину не следует принимать в НАТО, так как она является одной из самых коррумпированных стран мира.

В МИД Украины заявили, что позиция Киева была доведена до сведения посла Хорватии на Украине Аницы Джамич.

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Фото: facebook.com/UkraineMFA
ТЕГИ:ХорватияМИД Украины
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