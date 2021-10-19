Представитель Дерипаски не связал обыски с уголовным делом

Обыски в домах в Вашингтоне, связанных с российским предпринимателем Олегом Дерипаской не связаны с уголовным расследованием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя бизнесмена.

Ранее ФБР провело обыски в домах родственников Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке. По данным ряда американских СМИ, это было вызвано «уголовным расследованием деятельности мужчины, который не был в США на протяжении нескольких лет».

Представитель бизнесмена опроверг эту версию, заявив, что ордеры связаны с санкциями, которые ранее были наложены на Дерипаску.

Санкции против Дерипаски и его компаний были введены в апреле 2018 года подразделением Минфина США.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:СанкцииУголовное ДелоОбыскиОлег Дерипаска
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