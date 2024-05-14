Правящая партия Грузии отказала помощнику главы Госдепа во встрече
14 мая 202400:18
Лидер правящей партии Грузии не пожелал встретиться с помощником американского госсекретаря по европейским и евразийским делам Джеймсом О'Брайеном, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на главу грузинского правительства Ираклия Кобахидзе.
По его словам, со стороны Вашингтона был запрос о встрече О'Брайена с основателем и лидером правящей партии Грузии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Бидзиной Иванишвили. Ему отказали.
Помощник главы Госдепа США прибудет в Тбилиси 14 мая.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru