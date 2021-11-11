Правительство Бабиша в Чехии уходит в отставку

Кабинет министров Чехии во главе с премьером, председателем политического движения «Акция недовольных граждан» (АНО) Андреем Бабишем подало в отставку. Президент республики Милош Земан, согласно конституции, должен поручить правительству пока исполнять обязанности до назначения нового кабинета.

АНО проиграло на октябрьских выборах в нижнюю палату парламента. Победу одержали две либеральные партийные коалиции Чехии, состоящие из пяти политических партий и движений.

Теперь им предстоит образовать новое правительство. Формированием займётся глава праволиберальной Гражданской демократической партии, политолог Петр Фиала. Он же – единственный претендент на пост премьер-министра.

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ТЕГИ:ОтставкаПравительствоЧехия
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