Правительство Бабиша в Чехии уходит в отставку
Кабинет министров Чехии во главе с премьером, председателем политического движения «Акция недовольных граждан» (АНО) Андреем Бабишем подало в отставку. Президент республики Милош Земан, согласно конституции, должен поручить правительству пока исполнять обязанности до назначения нового кабинета.
АНО проиграло на октябрьских выборах в нижнюю палату парламента. Победу одержали две либеральные партийные коалиции Чехии, состоящие из пяти политических партий и движений.
Теперь им предстоит образовать новое правительство. Формированием займётся глава праволиберальной Гражданской демократической партии, политолог Петр Фиала. Он же – единственный претендент на пост премьер-министра.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,9 млн+38 058 / сут.
Умерли
38 058+-1 102 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+34 565 / сут.
- Правительство Бабиша в Чехии уходит в отставку
- На Украине запретили фильм с Зеленским в роли Наполеона
- Обоюдно острые: В Госдуме пообещали симметричный ответ на санкции ЕС против «Аэрофлота»
- Экс-замминистра просвещения Глушко назначен и.о. ректора Мордовского госуниверситета
- Оппозиция пытается ворваться в здание правительства Армении. Видео
- ФСБ рассекретила данные о подготовке нападения Японии на СССР
- В Москве стартовал третий этап клинического исследования COVID-вакцины для подростков
- 16 машин попали в ДТП на севере Москвы из-за скользкой дороги
- Уральский чиновник предложил не желающим прививаться россиянам уехать из страны
- Запрос о лишении Рашкина иммунитета может поступить в Госдуму на следующей неделе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru