Пожар возник в здании парламента Киргизии
Пожар возник в здании парламента Киргизии в центре Бишкека. Проводится эвакуация сотрудников, передает «Интерфакс».
По предварительным данным, огонь начал распространяться с подвального помещения. По информации МЧС республики, пока на месте работают шесть пожарных расчетов.
Здание парламента Киргизии подпадает под категорию стратегического объекта. Информации о пострадавших не поступало. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал о сильном пожаре в Индонезии. Появилось видео, как из-за возгорания рухнул купол Большой мечети исламского центра в Джакарте.
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