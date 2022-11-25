Пожар возник в здании парламента Киргизии в центре Бишкека. Проводится эвакуация сотрудников, передает «Интерфакс».

По предварительным данным, огонь начал распространяться с подвального помещения. По информации МЧС республики, пока на месте работают шесть пожарных расчетов.

Здание парламента Киргизии подпадает под категорию стратегического объекта. Информации о пострадавших не поступало. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал о сильном пожаре в Индонезии. Появилось видео, как из-за возгорания рухнул купол Большой мечети исламского центра в Джакарте.

