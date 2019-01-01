В мире
Мурси упал в обморок во время перерыва между заседаниями, после чего скончался. Экс-президенту было 67 лет.
Повреждений на теле скончавшегося экс-президента Египта не обнаружено
17 июня23:40
Генпрокуратура Египта расследует смерть бывшего президента страны Мухаммеда Мурси, передает RT.
Известно, что бригада следователей и экспертов осмотрела тело скончавшегося Мурси и не обнаружила никаких повреждений.
Мурси упал в обморок во время перерыва между заседаниями, после чего скончался. Экс-президенту было 67 лет.
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ФОТО: Flickr.com
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