Постпред США обвинил Россию в кибератаках на все страны НАТО
Постоянный представитель Соединённых штатов Америки при НАТО Кэй Бейли Хатчисон считает Россию ответственной за кибернетические и гибридные атаки на каждую из стран североатлантического альянса. Такое обвинение в адрес Москвы она озвучила в ходе онлайн-брифинга для журналистов.
Ответственность ещё за некоторые такие атаки Хатчинсон возложила на Китай. В связи с этим, по словам постпреда Вашингтона, НАТО надо не останавливаться и продолжать укрепление обороны и «повышение знаний о путях проникновения пагубного влияния извне», передает RT.
Россия неоднократно отвергла подобные обвинения. На днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что Москва никогда не имела никакого отношения к каким-либо случаям киберпреступности. Представитель Кремля также охарактеризовал подобные обвинения в адрес России как «манию или фобию».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Экс-президентов РФ могут сделать пожизненными сенаторами
- ЦБ подготовил продажу акций Сбербанка правительству
- Эрдоган пообещал заставить Сирию «заплатить большую цену»
- Бывшему вице-премьеру Ольге Голодец нашли работу в Сбербанке
- МВД предложило записывать техосмотр на видео