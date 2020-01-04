Посольство США в Багдаде обстреляли ракетами

Несколько реактивных ракет взорвались в Багдаде, одна из них разорвалась на площади в центре столицы Ирака в «зеленой зоне», где расположен посольство США, передает Reuters. Пострадавших в результате происшествия нет.

По сообщениям телеканала Al Arabiya со ссылкой на местные СМИ, речь может идти не о ракетах, а о минометных снарядах.

Еще два снаряда взорвались в районе базы ВВС Балад, которая используется американскими военными. При этом данные о пострадавших в этом случае разнятся: Reuters сообщает, что раненных нет, а Al Arabiya сообщает о трех пострадавших.

Данных, откуда велся обстрел Багдада, пока нет.

