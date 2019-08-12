Посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым
Посольство США на Украине выразило солидарность с позицией Киева по поводу поездки российского президента Владимира Путина в Крым. Заявление внешнеполитического ведомства опубликовано в Twitter.
«МИД Украины прав: недавние поездки российских чиновников в оккупированный Крым являются неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы вместе с народом Украины выступаем против агрессии России. Крым — это Украина», — заявили в посольстве.
Напомним, Владимир Путин посетил полуостров на байк-шоу мотоклуба «Ночные волки». Он поздравил организаторов с десятилетием мероприятия, отмечает RT. Российский лидер приехaл к горе Гaсфортa нa мотоцикле «Урaл» с коляской. Его сопровождали глава Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев. Позже МИД Украины выразил протест по этому поводу.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Количество погибших в ДТП под Новороссийском увеличилось до четырех человек
- Число иностранных туристов в России по итогам первого полугодия выросло на четверть
- В МЧС уточнили данные о пострадавших от взрыва газа в Москве
- Посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым
- СМИ: Из-за взрыва газа на юго-западе Москвы мог пострадать человек