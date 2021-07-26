Посольство РФ в Тунисе рекомендовало россиянам воздержаться от поездок по стране

Россияне не обращались за помощью к врачам или дипломатам на фоне последних событий в Тунисе, сообщает пресс-служба российского посольства в республике.

В заявлении дипмиссии говорится, что информации от местных компетентных органов о фактах задержаний россиян по причине нарушения общественного порядка не поступала.

В посольстве РФ отметили, что обстановка в Тунисе в настоящий момент «в целом остаётся спокойной", однако находящимся в африканской стране россиянам рекомендуется отказаться от поездок по стране, избегать нахождения в местах скопления людей, воздержаться от съёмки военнослужащих и словиков, запастись продуктами питания и питьевой водой, а также предметами первой необходимости и лекарствами».

Ранее в ряде городов Туниса прошли демонстрации с требованием суда над коррупционерами и роспуска парламента, сообщает RT. Президент страны Каис Саид объявил о приостановке деятельности Ассамблеи народных представителей, после чего здание парламента и государственного телевидения окружила армия.

