Посольство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок по Греции из-за пожаров

Посольство России в Греции в связи с лесными пожарами на территории Балканского полуострова порекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в опасные регионы.

«Призываем находящихся в Греции российских граждан быть предельно бдительными, соблюдать рекомендации местных властей, воздерживаться от поездок в охваченные пожарами регионы», — говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

Огонь бушует на северной окраине Афин, острове Эвбея, в областях Мессиния и Лакония, на полуострове Пелопоннес. Власти задействовали авиацию и вооруженные силы для борьбы с пожарами, в ряде населенных пунктов проводится эвакуация жителей, пишет «Свободная пресса».

Кроме того, из-за повышенного содержания вредных веществ в атмосфере власти рекомендовали жителям столичной области Аттика по возможности не выходить на улицу, держать двери и окна закрытыми, а также использовать маски и респираторы для защиты органов дыхания, отмечает RT.

При этом Ассоциация туроператоров России (АТОР) не видит угрозы российским туристам, находящимся в Греции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуристыРоссийское ПосольствоЛесные ПожарыГреция
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