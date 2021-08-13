Посольства Дании и Норвегии эвакуируются из Кабула
Власти Дании и Норвегии объявили об эвакуации своих посольств в столице Афганистана Кабуле, дипломатические представительства временно закрываются. У Норвегии в Кабуле в полевом госпитале остаются военные. Германия приняла решение сократить численность персонала в посольстве в Кабуле «до абсолютного минимума».
Эвакуация проводится в связи с интенсивным продвижением по стране движения «Талибан» (признанно в России террористически и запрещено). Боевики ежедневно захватывают новые районы. Ситуация обострилась после того как США начали вывод своих войск из Афганистана.
Посольство России в Кабуле не готовится к эвакуации, такая возможность сейчас не рассматривается, заявили ТАСС в диппредставительстве.
Представители талибов объявили сегодня о захвате города Таринкот (центр провинции Урузган в центральной части страны), а позже взяли под контроль город Пули-Алам (центр восточной провинции Логар, в 70 км от Кабула).
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