Посольства Дании и Норвегии эвакуируются из Кабула

Власти Дании и Норвегии объявили об эвакуации своих посольств в столице Афганистана Кабуле, дипломатические представительства временно закрываются. У Норвегии в Кабуле в полевом госпитале остаются военные. Германия приняла решение сократить численность персонала в посольстве в Кабуле «до абсолютного минимума».

Эвакуация проводится в связи с интенсивным продвижением по стране движения «Талибан» (признанно в России террористически и запрещено). Боевики ежедневно захватывают новые районы. Ситуация обострилась после того как США начали вывод своих войск из Афганистана.

Посольство России в Кабуле не готовится к эвакуации, такая возможность сейчас не рассматривается, заявили ТАСС в диппредставительстве.

Представители талибов объявили сегодня о захвате города Таринкот (центр провинции Урузган в центральной части страны), а позже взяли под контроль город Пули-Алам (центр восточной провинции Логар, в 70 км от Кабула).

