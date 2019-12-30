Посол США оправдался перед корейцами за усы

Послу США в Южной Корее Гарри Харрису пришлось объяснять публично, с какой целью он отрастил усы. The Telegraph он рассказал, что растительность на лице призвана была обозначить перемены в его жизни, когда из военного офицера он стал дипломатом. По словам Харриса, стать выше ростом или помолодеть у него не вышло, поэтому он решил отрастить усы.

Гарри Харрис был назначен послом летом 2018 года, а до этого он в течение 40 лет служил в Военно-морских силах США.

В Корее усы дипломата не пришлись по вкусу из-за того, что все восемь японских генерал-губернаторов, управлявших Корейским полуостровом с 1905-го по 1945 год, также носили усы. Свою роль сыграл и тот факт, что Харрис родился в смешном браке - его мать была японкой.

Корейцы предложили дипломату сбрить усы, однако он отказался. Посол также заверил жителей страны в том, что представляет на территории Кореи интересы только Соединенных Штатов, а не Японии.



