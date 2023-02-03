Посол России: ЦАР подала заявку на увеличение количества российских военных инструкторов
Более 1800 военных инструкторов из России находятся в Центральноафриканской Республике (ЦАР), власти страны заинтересованы в увеличении их числа. Об этом рассказал посол РФ в Банги Александр Бикантов.
Дипломат подчеркнул, что в ЦАР работают 1890 российских инструкторов, пишет RT.
«Правительство заинтересовано в увеличении их количества. Относительно недавно Банги в установленном порядке направил соответствующую заявку в СБ ООН», — сообщил Бикантов в беседе с РИА Новости.
Ранее российский посол рассказал, что военные инструкторы из РФ помогли армии ЦАР разгромить основную часть незаконных вооруженных формирований в республике, напоминает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+9 287 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 021 / сут.
- Посол России: ЦАР подала заявку на увеличение количества российских военных инструкторов
- Глава МИД Венгрии призвал посла США не вмешиваться во внутренние дела страны
- В ДНР заявили о взятии Угледара в полукольцо
- Богомаз: ПВО сбила четыре украинские ракеты в Брянской области
- СМИ: пленный из Украины признался в убийстве гражданских под Волновахой
- СМИ: западное оружие через Украину расползается по всему миру
- Советник Пушилина: российская артиллерия контролирует все подходы к Артемовску
- ВСУ отправили мобилизованных под Артемовск без подготовки и без вооружения
- СМИ: военные в США отслеживают китайский разведывательный воздушный шар
- МИД Франции: НАТО не ведет войну с РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru