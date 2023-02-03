Посол России: ЦАР подала заявку на увеличение количества российских военных инструкторов

Дипломат подчеркнул, что в ЦАР работают 1890 российских инструкторов, пишет RT.

«Правительство заинтересовано в увеличении их количества. Относительно недавно Банги в установленном порядке направил соответствующую заявку в СБ ООН», — сообщил Бикантов в беседе с РИА Новости.

Ранее российский посол рассказал, что военные инструкторы из РФ помогли армии ЦАР разгромить основную часть незаконных вооруженных формирований в республике, напоминает РИА ФАН.

