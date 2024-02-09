Посол Антонов назвал чепухой утверждение, что Карлсон является российским агентом

«В отношении Карлсона звучат какие-то оскорбления, что он чуть ли не агент, что он чуть ли не получил какой-то гонорар или зарплату. Это такой бред, это такая чепуха», — заявил дипломат.

По его словам, в последнее время в посольство часто звонят и задают вопросы: был ли Карлсон в диппредставительстве перед поездкой в Москву и получал ли какие-нибудь поручения. Антонов задался встречным вопросом о первой поправке к конституции США.

«Почему эту поправку к конституции о свободе слова могут использовать одни и запрещено делать другим?» — указал посол.

Карлсона могут обвинить в шпионаже после интервью с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

