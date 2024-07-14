Посол Антонов: Эмоциональность Байдена наносит ущерб престижу США

«Очевидно, что речь идет о банальных попытках самоутвердиться и приподнять предвыборные рейтинги», — заявил дипломат.

Отмечается, что оскорбления в адрес президента РФ носят абсурдный характер, поскольку именно Соединенные Штаты «загружают планету военными конфликтами», в результате которых умирают сотни тысяч людей.

Ранее Байден заявил о неготовности к разговору с Путиным и оскорбил его, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

