Посол Антонов: Эмоциональность Байдена наносит ущерб престижу США

Оскорбительная риторика американского президента Джо Байдена в адрес лидера России Владимира Путина наносит ощутимый ущерб престижу США, сообщает ТАСС со ссылкой на российского посла в США Анатолия Антонова.

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«Очевидно, что речь идет о банальных попытках самоутвердиться и приподнять предвыборные рейтинги», — заявил дипломат.

Отмечается, что оскорбления в адрес президента РФ носят абсурдный характер, поскольку именно Соединенные Штаты «загружают планету военными конфликтами», в результате которых умирают сотни тысяч людей.

Ранее Байден заявил о неготовности к разговору с Путиным и оскорбил его, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
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