Посол Антонов: Эмоциональность Байдена наносит ущерб престижу США
Оскорбительная риторика американского президента Джо Байдена в адрес лидера России Владимира Путина наносит ощутимый ущерб престижу США, сообщает ТАСС со ссылкой на российского посла в США Анатолия Антонова.
«Очевидно, что речь идет о банальных попытках самоутвердиться и приподнять предвыборные рейтинги», — заявил дипломат.
Отмечается, что оскорбления в адрес президента РФ носят абсурдный характер, поскольку именно Соединенные Штаты «загружают планету военными конфликтами», в результате которых умирают сотни тысяч людей.
Ранее Байден заявил о неготовности к разговору с Путиным и оскорбил его, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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