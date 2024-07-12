Песков назвал «неприемлемыми» высказывания Байдена в адрес Путина

Высказывания президента США Джо Байдена, который в очередной раз оскорбил российского лидера Владимира Путина являются неприемлемыми. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Байден снова оскорбил Путина

По его словам, неуважительные высказывания главы государства в адрес своих коллег абсолютно недопустимы и непозволительны.

«Это уже то, на что мы обращаем непосредственное внимание, и то, что для нас является абсолютно неприемлемым», — заключил Песков.

Ранее Байден, выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, назвал Путина «кровожадным безумцем», сообщает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ОскорблениеДмитрий ПесковВладимир ПутинДжо Байден

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