Песков назвал «неприемлемыми» высказывания Байдена в адрес Путина
Высказывания президента США Джо Байдена, который в очередной раз оскорбил российского лидера Владимира Путина являются неприемлемыми. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, неуважительные высказывания главы государства в адрес своих коллег абсолютно недопустимы и непозволительны.
«Это уже то, на что мы обращаем непосредственное внимание, и то, что для нас является абсолютно неприемлемым», — заключил Песков.
Ранее Байден, выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, назвал Путина «кровожадным безумцем», сообщает RT.
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