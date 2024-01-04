После землетрясений в Японии не могут установить судьбу 179 человек
Судьбу 179 пока не удается установить после серии сильных землетрясений, произошедших в японской префектуре Исикава, сообщает Kyodo со ссылкой на местную администрацию.
По информации агентства, в числе граждан, с которыми не удается установить связь, трое несовершеннолетних.
Серия мощных землетрясений была зафиксирована в японской префектуре Исикава 1 января, магнитуда самого мощного подземного толчка составила 7,6.
Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что стихийное бедствие унесло жизни 78 человек, более 250 человек пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru