После землетрясений в Японии не могут установить судьбу 179 человек

Судьбу 179 пока не удается установить после серии сильных землетрясений, произошедших в японской префектуре Исикава, сообщает Kyodo со ссылкой на местную администрацию.

Число жертв землетрясения на северо-западе Китая увеличилось до 134

По информации агентства, в числе граждан, с которыми не удается установить связь, трое несовершеннолетних.

Серия мощных землетрясений была зафиксирована в японской префектуре Исикава 1 января, магнитуда самого мощного подземного толчка составила 7,6.

Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что стихийное бедствие унесло жизни 78 человек, более 250 человек пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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