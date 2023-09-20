Посла Украины вызвали в МИД Польши в связи с заявлениями Зеленского

Ранее президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который может утянуть на дно пытающихся ему помочь. Политик подчеркнул, что Киев находится в очень сложной ситуации и «хватается за все, что может». По словам президента Польши, Варшава должна действовать в своих интересах и предпринимать меры для того, чтобы защитить себя от бизнес-кругов, которые «хотели бы продавать зерно как можно быстрее и по минимальной цене».

Политолог Александр Рар в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что у Украины только один выход - идти на переговоры. Все остальное приведет не только к военным, но и к дипломатическим потерям. По его словам, Украина считает, что все страны мира ей должны по моральным соображениям.

